Carvão vegetal ilegal é apreendido clandestinamente no Novo Aleixo

Carga apreendida | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um depósito de carvão vegetal clandestino foi desarticulado nesta terça-feira (7), após operação das equipes do Batalhão de Policiamento Ambiental (Bpamb), deflagrada na rua Cedro Branco, do conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.



De acordo com a equipe policial que atuou na ocorrência, eles foram acionados após denúncias anônimas e, ao chegarem no local, avistaram dois cidadãos realizando o remanejamento da carga. Foram solicitados os documentos que comprovassem a origem do material, mas a dupla não tinha o Documento de Origem Florestal (DOF).

Além disso, eles também não possuíam a Licença de Operação para atividade carvoeira, o que caracteriza crime ambiental. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

No local, foram apreendidas 1O5 sacas de carvão vegetal de 20 quilos, 200 sacas de carvão de 3 quilos, 550 sacas de carvão de 1,5 quilogramas, totalizando aproximadamente 13 metros cúbicos do material.

Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas ao número: (92) 98842-1547 ou 98842-1553 e o 190 da Polícia Militar.

