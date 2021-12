Corpo carbonizado é de barbeiro que estava desaparecido em Manaus

Leonardo Batista Cidade tinha 22. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um jovem carbonizado, encontrado na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 15h30, em um terreno baldio localizado na avenida José Reis, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, é do barbeiro Leonardo Batista Cidade, que tinha 22 anos. Ele havia saído de casa na madrugada da sexta-feira (03) sem informar para onde iria.

Um Boletim de Ocorrência (BO) chegou a ser registrado na Especializada pela mãe do desaparecido, Francisca Batista de Souza, 56, informando o desaparecimento do filho no bairro Novo Israel, zona norte da capital e a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) solicitava informações do paradeiro do rapaz.

Ainda segundo informou a mãe da vítima, conhecidos avistaram o jovem sendo colocado dentro de um carro, na localidade.

Corpo foi localizado em um terreno baldio localizado na avenida José Reis, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. | Foto: Divulgação

Relembre o caso

Quando o corpo foi localizado, o tenente Ronaldo Azevedo, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), disse que um morador da área estava passeando com um cachorro, quando avistou o corpo da vítima.

"Além de estar carbonizado, aparentemente o corpo também tinha um disparo de arma de fogo na cabeça. Testemunhas afirmaram que viram um veículo rondando a área durante a última noite, mas não conseguiram visualizar modelo ou a placa", relatou o tenente.

Uma moradora da região também informado aos policiais que a vítima era cabeleireiro e morava no bairro Novo Israel, o que “bateu” com o descrito no B.O.

O local foi isolado e perícia esteve na área. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

A autoria e circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Leia mais:

Corpo carbonizado de cabelereiro é encontrado em terreno de Manaus

Casal morre carbonizado após raio atingir casa em Iranduba, no AM