Tio cadeirante e sobrinho são executados por pistoleiros em Manaus

A perícia deve apontar o quantitativo de disparos que atingiram as vítimas

Manaus (AM) - Dois homens, sendo tio e sobrinho, foram executados na noite desta terça-feira (7), por volta das 19h, na rua São Cristóvão, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram identificadas, respectivamente, como Robson Jardim Nogueira, de 47 anos, e Ronysson Coelho Nogueira, de 20 anos.

Conforme o tenente Ronaldo Azevedo da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas afirmaram que os suspeitos chegaram em duas motocicletas e invadiram a lanchonete onde as vítimas estavam. Eles supostamente teriam anunciado um assalto e em seguida efetuaram vários tiros no local.

Policiais militares da 18ª Cicom) isolaram o local do crime. Um dos corpos ficou na porta do imóvel, já o outro no interior do lugar.

Há informações de moradores que apontam que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas do tráfico de drogas, mas a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ainda irá iniciar as investigações para elucidar a motivação do duplo homicídio.

A perícia deve apontar o quantitativo de disparos que atingiram as vítimas. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames necroscópicos.

