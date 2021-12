Vídeo: casal é morto a tiros na madrugada desta quarta em Manaus

O casal foi morto durante a madrugada | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Um duplo homicídio chocou os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, na madrugada desta quarta-feira (8).

O casal Francisca Antônio Fausto da Silva, 28 anos e Diogo Araújo da Silva, 19 anos, foram vítimas de vários disparos de arma de fogo dentro de uma casa no beco da rua Buriti.

Francisca teria ido ao local para visitar o filho, fruto de outro relacionamento. De acordo com informações de populares, Diogo e Francisca, tinham um relacionamento há aproximadamente 8 meses e possuíam a residência na Colônia, mas estavam morando, atualmente, no bairro Jorge Teixeira, também, na zona Leste da capital.

Diogo teria informado ao pai que viria ao bairro acompanhar a esposa e que, depois, retornariam ao Jorge Teixeira. Porém, isso não aconteceu. Ainda na madrugada, o pai de Diogo recebeu uma ligação informando sobre a morte do casal.

Francisca foi morta com oito tiros e Diogo com seis. A maioria dos disparos, segundo a polícia, atingiram os rostos das vítimas.

Execução

De acordo com informações da polícia, criminosos teriam chegado a residência e executado Francisca no quarto e Diogo na sala. As vítimas estavam arrumadas quando foram mortas.

A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de execução pelo tráfico de drogas, pois Francisca teria envolvimento no passado, porém, a comunidade nega sobre a participação da vítima no mundo do crime. Eles informaram também que ela estaria trabalhando há quatro anos como babá.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para investigação do caso e o Instituto Médico Legal realizou a remoção dos corpos.





