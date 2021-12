Mulher é torturada, estuprada e morta pelo tribunal do crime em Manaus

O caso aconteceu na Comunidade da Sharp | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, de nome e idade ainda não identificados, foi assassinada com vários tiros na tarde desta quarta-feira (08), na Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital. Antes de ser morta, a vítima teria passado por sessões de tortura e abusos sexuais pelo "tribunal do crime".

De acordo com as autoridades, durante três dias, ela estaria sendo violentada por um grupo de criminosos ligado ao tráfico de drogas. A vítima conseguiu se soltar e fugir, correndo até a rua pedindo socorro aos vizinhos, mas acabou sendo alcançado pelos bandidos e foi morta no meio da via.

Segundo moradores da região, ela estaria sendo punida pelo "‘tribunal do crime" por praticar diversos assaltos na área. Os disparos atingiram o rosto, a mão e barriga da vítima. Além disso, o corpo apresentava diversos hematomas. A vítima também estava sem a parte inferior da roupa, o que pode confirmar que ela tenha sofrido violência sexual.

“A gente só sabe disso. Ela correu pedindo socorro e não teve ninguém ajudasse ela. Todo mundo tem medo, e infelizmente ela foi morta dessa forma brutal no meio da rua”, disse uma moradora que não quis ser identificada.



Policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e acionaram equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deve investigar o caso. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

