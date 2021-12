Homem é encontrado morto com sinais de tortura em terreno da Ufam

O caso aconteceu na tarde desta quarta (8) | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com sinais de tortura, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por seguranças da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na área de mata da instituição, na Zona Sul da capital, na tarde desta quarta-feira (08), por volta das 12h.

A vítima estava com as mãos amarradas para trás e com diversas facadas na barriga e no pescoço, o que indica, segundo a perícia, que os bandidos tentaram decapitar a vítima. Além disso, havia vários sinais de agressão física espalhados por todo o corpo. O homem trajava uma bermuda jeans e blusa e estava com as roupas molhadas.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve presente no local para dar inicio às investigações. O carro tumba do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo, que deverá passar por exame de necropsia.

