Um é executado e outro baleado por pistoleiros no Novo Aleixo

Carro que as vítimas estavam | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após serem perseguidos por criminosos, dois homens foram atacados a tiros na noite de quinta-feira (9), na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Um deles identificado como Wesley de Freitas Ferreira, de 26 anos, morreu na hora. Já o outro homem, que não teve o nome repassado, foi socorrido e levado para o hospital.

De acordo com testemunhas, as vítimas foram perseguidas por criminosos em um carro modelo Chevrolet S10. Wesley perdeu o controle do carro que dirigia, um Volkswagen T-Cross, e invadiu uma área de mata. Os suspeitos desceram do veículo e efetuaram vários tiros.

Após a execução de Wesley, a outra vítima baleada foi socorrida por ocupantes de carro de passeio e conduzida para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Já o corpo de Wesley foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame necroscópico antes de ser entregue aos familiares.

A motivação do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

