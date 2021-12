Suspeito de assalto é morto a tiros por "justiceiro" no Nova Cidade

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (9), na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de cometer assaltos na área.

Testemunhas informaram que o homem estava em uma motocicleta, quando teria praticado uma ação criminosa, que foi presenciada por um "justiceiro".

O homem perseguiu o suspeito e efetuou vários tiros contra ele. Testemunhas afirmam que ele fugiu levando a arma do suposto assaltante.

O local foi isolado por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo do homem passou por perícia e foi encaminhado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Aparelhos celulares, possivelmente, pertencente às vítimas do assalto foram localizados com ele.

