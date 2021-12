Mulher é morta a tiros após presenciar assassinato de irmão em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma mulher identificada como Bruna Pereira Leite Alves, de 30 anos, foi morta a tiros na noite desta quarta-feira (8), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. A vítima foi morta após presenciar o assassinato do irmão, Nathan Pereira, que também foi morto a tiros.

De acordo com os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher estava sentada em frente à casa dela, quando foi abordada por suspeitos que efetuaram os disparos. A mulher morreu na hora.

O irmão da vítima também foi assassinado no mesmo dia, durante a tarde , também no Terra Nova. Segundo a família, a vítima teria presenciado o momento da morte de Nathan, e por ter testemunhado, ela foi morta.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) esteve no local para para realizar a perícia inicial na vítima. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar as circunstâncias da morte de Bruna e do irmão.

