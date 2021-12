Vídeos: presidente de associação é assassinado a tiros em Humaitá

| Foto: Divulgação

Humaitá (AM) - Após ser surpreendido por um "pistoleiro", o presidente da Associação Transparência Humaitá, Emerson Jorge Auler, foi morto a tiros na porta da casa onde morava, localizada no bairro São Pedro, no município de Humaitá (distante 590 quilômetros da capital). A chegada e fuga do suspeito foi flagrada por câmeras de segurança.

Testemunhas afirmaram que o homem chegou, efetuou, pelo menos, três tiros e fugiu do lugar. Haviam pessoas no estabelecimento ao lado do lugar e correram ao ouvirem os tiros.

Emerson além de ser presidente da associação, também é irmão de um ex-vereador da cidade.

Pessoas correm ao ouvirem os tiros

| Autor: Divulgação

A vítima realizava várias denúncias contra políticos por meio da associação e a polícia desconfia que o crime seja uma retaliação pelas delações.

O corpo dele foi levado para o necrotério da cidade, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento o suspeito não foi identificado.

Desespero após a vítima ser atingida

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Homem é encontrado morto com sinais de tortura em terreno da Ufam

Mulher é torturada, estuprada e morta pelo tribunal do crime em Manaus