Suspeito de manter família refém durante assalto é preso em Manaus

O crime ocorreu no dia 10 de novembro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem identificado como Igo Salignac de Sá, de 33 anos, foi preso nesta quinta-feira (9), no conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus, suspeito de integrar um grupo de assaltantes especializado em roubo a residências que atuava na Zona Oeste da capital. Também foram cumpridas duas ordens judiciais de busca e apreensão.

Segundo a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), no dia 10 de novembro, por volta das 3h, um grupo de homens vestidos com roupas pretas invadiu uma casa no bairro Tarumã e fizeram uma família refém para roubarem vários objetos de valor do imóvel. Na ocasião, também foi levado pelos suspeitos, um veículo modelo Volkswagen Gol.

Ao longo das investigações, a polícia identificou um dos carros que deu apoio na ação criminosa e chegou até Igo que teve a prisão solicitada ao poder judiciário. No apartamento dele, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, televisores, rádios comunicadores e roupas camufladas. Também haviam três veículos, sendo dois carros e uma motocicleta, todos com restrição de roubo.

Os integrantes da organização criminosa praticaram aproximadamente seis roubos utilizando o mesmo modus operandi, conforme polícia. As investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos.

Igo foi encaminhado à Derfv e deve responder por roubo majorado e associação criminosa. Ele irá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

