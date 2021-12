Idoso é assassinado com 11 facadas dentro de casa no Educandos

Arma do crime foi apreendida pela polícia | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus (AM) - Um idoso identificado como Reinaldo Monteiro Colares, de 70 anos, foi assassinado com, pelo menos, onze facadas na noite desta quinta-feira (9). O crime cruel aconteceu na rua Primo Sabá, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios familiares que encontraram a vítima morta na cozinha da casa. Haviam, pelo menos, onze perfurações pelo corpo do idoso.

“Ele morava sozinho em uma quitinete. A casa a princípio não tinha sinais de arrombamento e nem de luta corporal. Mas os familiares deram falta do aparelho celular dele”, contou um policial da 2ª Cicom, que atendeu a ocorrência e deu declarações à imprensa.

O local do crime foi isolado pela equipe da Polícia Militar para atuação do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e demais equipes competentes. A faca utilizada no crime foi apreendida pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Nenhum familiar de Reinaldo Monteiro quis dar detalhes sobre a ocorrência à equipe de reportagem.

Não está descartado pelas autoridades se o caso foi latrocínio - roubo seguido de morte. Porém, as circunstâncias e motivações do crime serão investigadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), localizado na Zona Norte da capital, onde deve passar por exame necroscópico, antes de ser liberado para a família.

