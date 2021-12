Rocam prende criminosos que fizeram reféns durante assalto em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após patrulhamento de rotina, policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam quatro pessoas que estavam cometendo assalto em uma empresa, na rua Santa Dávila, no Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. A ação aconteceu na noite de quinta-feira (9).

Conforme o tenente Sullivan, da Rocam, as equipes estavam em patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita dentro de um veículo, modelo Chervolet Ônix. Aos policiais, ele informou que era motorista de aplicativo.

"Percebemos que havia mais um suspeito na frente da empresa e resolvemos entrar no local. Haviam mais dois criminosos, sendo um adolescente entre eles e os funcionários rendidos no local. Prendemos os suspeitos e apreendemos duas armas de fogo. O caso foi apresentado no 6° DIP", explicou o tenente.

O adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Já os outros três suspeitos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão ficar à disposição da Justiça.

