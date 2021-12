Médica é presa por cobrar por laqueadura na rede pública de Manaus

As ordens judiciais em nome das suspeitas foram expedidas no dia 3 de dezembro deste ano | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após investigações da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), policiais civis cumpriram nesta sexta-feira (10), três mandados de busca e apreensão em nome de uma médica de 51 anos e duas jovens de 21 e 24 anos. Elas são investigadas por ilegalidade em procedimentos cirúrgicos em um hospital público da capital amazonense, situado na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Deccor, as ordens judiciais foram cumpridas em imóveis pertencentes às vítimas nas zonas Leste e Centro-Oeste de Manaus.

"As suspeitas eram responsáveis por procurar mulheres interessadas em procedimentos de laqueadura e a médica, que era lotada em uma unidade hospitalar da capital, cobrava aproximadamente R$ 2 mil para que a cirurgia fosse realizada", explicou o delegado.

As ordens judiciais em nome das suspeitas foram expedidas no dia 3 de dezembro deste ano, pelo juiz Rafael Rocha, da Central de Inquéritos.

Torres destacou, ainda, que anúncios de venda de cirurgias eram feitos em redes sociais e por meio de status do WhatsApp, na certeza que ficariam impunes.

"Duas mulheres investigadas tinham ligação com a médica e tinham como função ficarem captando pacientes na área externa. Elas ouviam conversas e ofereciam os procedimentos cirúrgicos. As investigações seguem em andamento para saber se há mais envolvidos no esquema. Até o momento são, pelo menos, três vítimas", finalizou o delegado.

As mulheres investigadas irão responder por corrupção passiva e associação criminosa e ficarão à disposição da Justiça.

