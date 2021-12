Irmãos são presos com armas e drogas em operação no Iranduba

Os suspeitos irão ficar à disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Após diligências que integraram a Operação Cidade Mais Segura, policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam na tarde desta sexta-feira (10), os irmãos Juan Leon Ferreira da Silva, o "Gordinho" e Rian Ferreira da Silva. Os dois foram presos em posse de armas de fogo e drogas. A ação aconteceu por volta das 13h, no ramal do Cheeza, na Zona Rural do município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital).

Conforme a equipe que atuou na ocorrência, a operação iniciou após denúncia anônima feito ao número 181 que afirmou que "Gordinho" estava no endereço citado portando arma de fogo e drogas. Com ele, inicialmente, foi encontrado um revólver calibre 38.

Os suspeitos foram questionados sobre a presença de mais armas de fogo e os suspeitos confessaram terem mais duas armas e drogas que eram guardadas para outras pessoas, em troca de dinheiro.

No total, foram apreendidas uma pistola calibre 40 com 10 munições intactas, um revólver calibre 38 com quatro munições e um revólver calibre 38. Porções de cocaína e oxi foram apreendidas no local. O material estava escondido em um mato na frente da casa das vítimas.

O caso foi apresentado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo do material apreendido na operação:

