Conselho de Veterinária diz que "Animalesco" e Isaac agiam ilegalmente

Manaus (AM) - As vítimas de uma execução na noite desta sexta-feira (10), em clínica veterinária da capital amazonense, foram identificadas como Mauro Gomes de Souza, de 56 anos, o "Mauro Animalesco", e o sócio, Isaac Ramos, de 46 anos. Preliminarmente, ambos foram apontados como veterinários, informação que foi esclarecida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (Crmv-AM), neste sábado (11).

Em nota, o órgão afirma que os dois não possuíam registro profissional para atuar como veterinários, por isso, atuavam de forma ilegal. Confira o comunicado na íntegra:

O crime



Testemunhas afirmaram que as vítimas estavam na recepção da clinica, quando foram surpreendidas a tiros por criminosos que chegaram no lugar se passando por clientes. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida pela população.

Os suspeitos fugiram após o crime e as vítimas agonizaram no local. Moradores da área rapidamente se aglomeraram na frente do estabelecimento comercial chocados com a violência.

"Mauro Animalesco" foi candidato pelo Avante nas eleições municipais de 2020, ele obteve 3.018 votos e ficou em 9º lugar dentro do partido.

"Mauro fazia um trabalho incrível com os animais. Chegava até a operar de graça e cuidava de animais de rua. Muito triste isso que aconteceu, acredito que pode ter algo haver com questões políticas pois ele se candidatou a vereador e ficou como suplente", contou uma testemunha.

"Instantes antes do crime eu estava falando com o meu marido ao telefone. Ele desligou porque disse que havia chegado cliente para atender. Eu liguei minutos depois e já não consegui contato, só recebi a notícia. Isaac já chegou a comentar que Mauro tinha inimigos. Eles eram amigos há anos e não temos ideia do porquê isso aconteceu. Os dois eram sócios, a clínica já estava aqui há três meses. O Isaac deixa uma filha de outro relacionamento", afirmou Glene Oliveira dos Santos, esposa de Isaac.

Uma funcionária do lugar afirmou que dentro da clínica não havia câmeras de segurança. A informação repassada pelos colegas que estavam no momento do crime dão conta de que um garoto teria sido usado para falar que precisava de atendimento para um cão e foi isso que fez com que as vítimas abrissem a porta da clínica.

A Polícia Militar isolou a área para atuação dos demais órgãos competentes. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

