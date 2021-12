Criança de 3 anos morre após cair dentro de fossa em Manaus

| Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Uma criança de apenas 3 anos de idade morreu ao cair em uma fossa, nesta sexta-feira (10). O caso aconteceu na rua 07, do bairro União, no município de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus.

De acordo com a mãe da vítima, o pequeno Rian Vitor Ribeiro estava brincando com outra criança no local, quando a fossa desabou. Mesmo com muitas pessoas presenciando o acidente, o menino não teve socorro imediato prestado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para reanimar e vítima e encaminha-lo até o Hospotal Jofre Cohen. Porém, Rian já chegou sem vida a unidade hospitalar.

Com a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), um auxiliar de necropicia, identificado como Benedito Pimentel acionou o Conselho Tutelar, que prometeu investigar o caso.

A Prefeitura de Parintins prestou serviço funerário à família.

