Rocam detém homem por porte ilegal de arma de fogo, no bairro São José

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na madrugada deste sábado (11), um indivíduo de 37 anos, encontrado em posse ilegal de uma arma de fogo e de entorpecentes, no bairro São José, na zona leste.

Durante patrulhamento no bairro, por volta das 2h40, a equipe militar na viatura Rocam 2004 recebeu denúncia, via WhatsApp Rocam (99280-7574), informando que um indivíduo estaria praticando o comércio ilícito de drogas e portando uma arma de fogo.

Os policiais iniciaram buscas ao suspeito, a partir das características informadas, localizando um suspeito nas imediações. Durante revista e busca pessoal, com ele, os militares encontraram um revólver calibre 38, modelo Taurus, numeração K176534, com três munições não deflagradas, além de duas porções de entorpecentes com aspecto de cocaína e R$ 90 em espécie.

Em razão do flagrante, o homem foi detido e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da Rocam

Leia mais:

Veterinário e sócio são mortos a tiros dentro de clínica em Manaus

Massacre: veja quem são os amigos mortos fuzilados em tiroteio; vídeo