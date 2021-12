Jovens envolvidos com o tráfico de drogas são detidos na zona Leste

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que foram encontrados com a dupla, além de drogas, apetrechos usados na para facilitar a venda dos entorpecentes. | Foto: Divulgação

Manaus - Dois jovens, um de 21 e outro de 24 anos, foram detidos na tarde desta sexta-feira (10) e na tarde deste sábado (11), por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que foram encontrados com a dupla, além de drogas, apetrechos usados na para facilitar a venda dos entorpecentes.

Também, neste sábado (11), por volta das 13h, uma equipe deteve um homem de 21 anos e apreendeu com ele 65,8 gramas de substâncias entorpecentes dos tipos oxi, cocaína e maconha, em papelotes e porções dois rádios comunicadores; e R$ 30 em espécie.

A ação ocorreu após abordagem na rua Catarina, quando os policiais suspeitaram do comportamento do indivíduo. Ele foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mais jovens envolvidos com o tráfico

Ainda na sexta-feira (10, por volta das 15h30, os policiais detiveram um homem de 24 anos, encontrado em posse de três porções de substâncias com aspecto de cocaína e oxi; um rádio comunicador; uma balança de precisão; uma bolsa lilás; e R$ 10 em dinheiro. Os policiais também suspeitaram do comportamento do rapaz na rua Matusalém, comunidade São Lucas. Ele ainda tentou fugir, mas foi acompanhado e capturado pela equipe e também encaminhado 14º DIP.

* Com informações da assessoria

