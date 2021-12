Possível membro do PCC é executado pelo Comando Vermelho em Manaus

Juvenal foi morto com seis tiros | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um jovem identificado como Juvenal Silva de Matos Júnior, de 20 anos, foi executado a tiros no final da tarde de domingo (12), na rua Caruba, do bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. A execução dele foi filmada pelos criminosos.

Instantes antes de ser morto, a vítima foi fotografada ao lado do símbolo da facção criminosa Comando Vermelho. No vídeo da execução, os suspeitos falam que integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) merecem levar bala.

"PCC é bala. PCC é daquele jeito, PCC incubado não tem vez não, meu irmão", diz o criminoso na gravação mostrando a execução de Juvenal.

Pelo o que o suspeito fala, Juvenal seria integrante do PCC e estaria infiltrado no Comando Vermelho, possivelmente para pegar informações dos rivais e levar para os aliados.

Testemunhas afirmaram aos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que ouviram tiros na localidade e, instantes depois, encontraram o corpo do homem jogado na rua.

A perícia identificou que Juvenal foi morto com seis tiros, sendo quatro na cabeça, um no braço e um na mão. As circunstâncias do crime e autoria serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de Juvenal foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

