Criminosos invadem casa e executam homem no Rio Piorini, em Manaus

Manaus (AM) - Após ter a casa invadida por criminosos, um homem identificado apenas como "Fernando", conhecido como "Bananeira", foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (13), na rua 31 de março, no loteamento Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de testemunhas repassadas aos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava na residência acompanhada de duas mulheres e uma criança, quando, pelo menos, dois homens entraram no local e surpreenderam a vítima.

As mulheres conseguiram correr com a criança, mas "Fernando" foi executado com vários tiros. Em seguida, os suspeitos fugiram e moradores da área acionaram a polícia.

De acordo com a equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC-AM), o homem foi atingido com nove tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida. Entretanto, pelas características, a polícia acredita que tenha sido um acerto de contas, possivelmente motivado pelo tráfico de drogas.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsáveis pela investigação, irão ouvir testemunhas e familiares da vítima para identificarem a motivação do crime.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico.

