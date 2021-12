PM prendeu mais de 30 pessoas no fim de semana no Amazonas

As ações foram deflagradas em vários municípios do estado | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que prendeu 33 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados no fim de semana em Manaus e nos municípios de Atalaia do Norte, Boca do Acre, Carauari, Itacoatiara, Tabatinga, Novo Aripuanã e Urucurituba.

Entre a manhã de sexta-feira (10/12) e as primeiras de hoje (13/12), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 300 porções de entorpecentes, 13 armas de fogo, 60 munições e cerca de R$ 200 em espécie.

Alexsandro Batista Ribeiro, de 29 anos, foi preso no Centro por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ao ter o nome consultado durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra Alexsandro, pelo crime de roubo. A guarnição encaminhou o foragido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital, policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens, de 21 e 30 anos, pelo crime de roubo. Durante a abordagem, a guarnição encontrou com eles os dois simulacros de arma de fogo, três aparelhos celulares e um relógio. Eles foram conduzidos ao 14º DIP e autuados em flagrante pelo crime.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam três homens, com idades entre 22 e 27 anos. Com eles, os policiais apreenderam três tabletes de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade. O trio foi encaminhado ao 19° DIP e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Interior

Carauari

Em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), policiais militares do 5° Grupamento da Polícia Militar (GPM) prenderam um homem de 25 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu após denúncias informando que um homem estaria comercializando entorpecentes na rua Travessa 1, Conjunto da Caixa. No local, os policiais identificaram o suspeito, que tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi alcançado.

Durante a revista, foram encontradas porções de cocaína e oxi no bolso do suspeito. Em seguida, a equipe policial foi até a residência dele, onde mais entorpecentes foram apreendidos, totalizando 62 porções, além de duas armas caseiras, uma balança de precisão e material para embalar as drogas. O homem foi conduzido até a 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Boca do Acre

Na tarde de domingo (12/12), um homem de 20 anos foi preso no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros da capital), por tráfico de drogas. Na residência do suspeito foram encontradas 54 porções de entorpecentes. O homem foi apresentado na 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).