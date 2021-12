Adolescente é levado por "colegas" para ser executado em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - Após ser atraído por criminosos até a rua Japecanga, no bairro Jorge Teixeira 4, na Zona Leste de Manaus, um adolescente identificado como Silvandro de Araújo Oliveira, de 16 anos, foi executado a tiros na noite de segunda-feira (13).

De acordo com testemunhas, a vítima foi levada ao local pelos próprios amigos, onde foi executada por integrantes de uma facção criminosa. No mundo do crime, o fato é conhecido como "casinha", onde a pessoa é atraída para ser executada.

Para a polícia, familiares da vítima informaram que o adolescente já tinha passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área até a chegada dos demais órgãos competentes. O local é considerado uma área vermelha devido a forte atuação do tráfico de drogas.

A perícia constatou que o adolescente foi morto com seis tiros, que atingiram cabeça, tórax e abdômen. O corpo dele foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS( deve ouvir testemunhas e familiares para elucidar o crime.

