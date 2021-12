Criminoso é morto a tiros ao tentar assaltar policial em Manaus

Motos que os assaltantes estavam usando | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Uma dupla de assaltantes, que estava praticando vários arrastões no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, foi surpreendida a tiros por um policial civil que presenciou a ação criminosa. Um deles, identificado, supostamente, como "Maikon" morreu no local.



Conforme o subtenente Gamenha, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam em duas motocicletas, sendo uma de modelo Honda CG 125 e outra de modelo Honda XRE, quando abordaram pedestres na rua Ituiutaba.

"O policial civil estava com o carro estacionado na rua e percebeu a ação criminosa. Ao perceber que seria a próxima vítima decidiu intervir. Um deles foi baleado e correu para a rua Bom Jesus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro conseguiu fugir", explicou Gamenha.

Carro do policial ainda foi atingido com um disparo | Foto: Suyanne Lima

Ao cair na rua, o assaltante baleado pediu ajuda de moradores e disse que se chamava "Maikon" e morava na rua 12, no bairro São José Operário, na Zona Leste. Logo em seguida, morreu.

Foram recuperados aparelhos celulares no bolso do homem que serão apresentados no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devolvidos às vítimas. A polícia também encontrou uma arma com ele.

Conforme a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Maikon foi morto com um tiro no peito. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar a identificação oficial dos familiares.

