Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados no São Raimundo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com mãos e pés amarrados, um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com quatro perfurações de arma de fogo, embaixo da Ponte São Raimundo, na Alameda Cinco de Setembro, no bairro São Raimundo, Zona Oeste, nas primeiras horas desta terça-feira (14).

De acordo com os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizaram o isolamento da área, os moradores ouviram os disparos de arma de fogo, por volta das 4h30 desta madrugada. Ao amanhecer, encontraram o corpo do homem, que não é conhecido na área.

A vítima estava vestindo uma bermuda jeans e camisa preta, além de ter várias tatuagens pelo corpo, principalmente no braço esquerdo.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) esteve no local para realizar a perícia no corpo.

A motivação do crime ainda é desconhecida e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato.

