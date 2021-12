Adolescente é apreendido com submetralhadora em Manaus

Arma apreendida com o adolescente | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Força Tática com uma submetralhadora calibre 9, na rua Parque dos Franceses, do bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com os policiais que atuaram na ação, no momento que o adolescente percebeu a presença da viatura tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Os PMs foram até a casa do jovem, onde encontraram uma arma em cima da cama. As equipes identificaram que tratava-se de uma submetralhadora calibre 9 milímetros com quatro munições, que é de uso das forças de segurança.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Adolescente é levado por "colegas" para ser executado em Manaus

Outro caso envolvendo um adolescente de16 anos foi registrado na capital amazonense. Silvandro de Araújo Oliveira foi morto a tiros na rua Japecanga , no bairro Jorge Teixeira 4, na Zona Leste.

De acordo com testemunhas, a vítima foi levada ao local pelos próprios amigos, onde foi executada por integrantes de uma facção criminosa. No mundo do crime, o fato é conhecido como "casinha", onde a pessoa é atraída para ser executada.

Para a polícia, familiares da vítima informaram que o adolescente já tinha passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

