Dupla é presa com armas, drogas e munições na Compensa

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (14), por volta das 13h50, após ação policial de equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), no beco do Amor, situado no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos foram identificados como Adrain Ximenes Nogueira, de 21 anos e Felipe Carvalho de Almeida, de 27 anos, o "Gordinho". Eles estavam com arma, munições e drogas.

Conforme a equipe que atuou na ação, os policiais estavam na "Operação Cidade Mais Segura", quando receberam denúncias que haviam vários suspeitos armados vendendo drogas na localidade. Ao realizarem diligências, os policiais avistaram Adrain que estava com várias porções de drogas. Logo em seguida, o suspeito indicou aos policiais que o fornecedor dos entorpecentes morava no final do beco.

No local, os policiais chegaram até Felipe que também estava com drogas. Ao longo da operação, os policiais apreenderam naquele beco, uma arma caseira calibre 12, quatro munições calibre 38, uma munição calibre 12 e uma munição calibre nove milímetros, além de 144 trouxinhas de maconhas, 169 trouxinhas de oxi, 54 trouxinhas de cocaína e duas porções de oxi e cocaína. Duas balanças de precisão, uma prensa e dinheiro foram encontrados.

A dupla atuava no bairro Compensa | Foto: Divulgação

Os dois suspeitos foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem passar por audiência de custódia e irão ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

