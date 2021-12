Corpo de homem é encontrado em vala na Compensa; veja vídeo

O corpo do homem foi removido e será levado ao Instituto Médico Legal | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta terça-feira (14), jogado em uma vala de barro, que fica dentro de uma área de mata, atrás de um estaleiro na rua das Flores, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram pessoas que andavam na área que encontraram o corpo da vítima e acionaram a polícia por meio de denúncia anônima.

O local é de difícil acesso e foi isolado pela Polícia Militar. Há a suspeita que a vítima se trate de um homem identificado como "Paulo", de 26 anos, que estava desaparecido desde a tarde desta terça-feira (14).

| Foto:

A perícia constatou que o homem foi morto com quatro tiros, sendo três na cabeça e um no ombro. Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram no local do crime.

O corpo do homem foi removido e será levado ao Instituto Médico Legal onde irá aguardar reconhecimento oficial dos familiares.