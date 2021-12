Quarteto é preso enquanto lanchava para comemorar assaltos em Manaus

Os suspeitos irão responder por roubo e devem passar por audiência de custódia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quatro assaltantes foram presos na noite desta terça-feira (14), após cometerem vários arrastões no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Parte do grupo foi comemorar os crimes lanchando e acabou flagrada pelos policiais.

Conforme o subtenente S. Barros da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi acionada com a informação que a população teria detido um criminoso que estava com mais três comparsas cometendo arrastões utilizando um carro modelo Chevrolet Corsa Classic. Logo em seguida, as vítimas e o suspeito foram levados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"Já na delegacia, uma das vítimas identificou que os suspeitos utilizaram o cartão dela em uma lanchonete. Os suspeitos estavam comemorando os crimes e foram surpreendidos pela nossa equipe policial. Todos foram presos e recuperamos aparelhos celulares e facas utilizadas na ação criminosa", explicou o subtenente.

Os suspeitos irão responder por roubo e devem passar por audiência de custódia. Eles irão ficar à disposição da Justiça no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.