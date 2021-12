Ex-detento e falso advogado é executado a tiros no bairro São Raimundo

O corpo de Michel foi encaminhado ao IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O ex-detento identificado como Michel Platini Procopio Soares foi executado no início da noite desta terça-feira (14), após um ataque criminoso na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida por criminosos e morta em via pública. O homem tinha passagens pela polícia pelo crime de extorsão e fingia ser advogado.

Moradores da área ainda tentaram socorrer o homem que foi levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

O corpo de Michel foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar e depois removido pela equipe do Instituto Médico Legal.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.