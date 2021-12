Casal é baleado após ter casa invadida por 10 criminosos em Manaus

O casal foi levado para o Hospital 28 de Agosto | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - Um casal foi baleado após ter a casa invadida por 10 criminosos. O crime aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (15), no beco Nonato, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, as vítimas estavam dormindo quando foram surpreendidas pelos criminosos, que entraram no imóvel efetuando disparos. Assustados, as vítimas ainda tentaram se esconder, mas acabaram baleados.

Após o crime, os suspeitos fugiram e as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Até o momento não se tem identificação de nenhum dos criminosos e nem sobre o que teria motivado a tentativa de execução. Não há informações se o casal tem ligação com o tráfico de drogas ou com alguma outra atividade ilícita.



As circunstâncias e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

