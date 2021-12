Carro de segurança de vereador é alvejado com 63 tiros; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Imagens analisadas pela Polícia Civil retratam o momento em que o carro do segurança do vereador Cláudio Thomaz (DEM), em Duque de Caxias (RJ), é fuzilado com 63 tiros. O assassinato de Glaucio Ferreira ocorreu em 10 de dezembro.

Pelas imagens, o assassino desce de um Onix preto e fuzila a BMW blindada onde Glaucio estava. O atirador usa um fuzil 5.56 e uma pistola .45.O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A motivação do crime é desconhecida.

Glaucio foi morto na manhã do dia 10 deste mês, no bairro Vila São Luiz. Os tiros de fuzil e pistola foram disparados contra o carro de luxo e atravessaram a proteção reforçada.

O parlamentar publicou nota de pesar em suas redes sociais afirmando que "perdeu um amigo de forma cruel".

Veja o vídeo

Carro de segurança de vereador é alvejado com 63 tiros Tiros de fuzil e pistola foram disparados contra BMW blindada e atravessaram a proteção... | Autor: Divulgação

Leia mais:

Criminoso é morto a tiros ao tentar assaltar policial em Manaus

Adolescente é levado por "colegas" para ser executado em Manaus