Motorista de app e passageiros são baleados na Torquato Tapajós

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após um ataque criminoso, um motorista de aplicativo e o passageiro foram baleados no estacionamento de uma loja de departamentos, situada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, o passageiro estava pagando a corrida quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários tiros contra o carro modelo Renault Kwid, de cor branca.

O motorista foi atingido com tiros no tórax e na perna. Já o passageiro foi atingido com mais disparos. O alvo segundo as testemunhas era o passageiro.

Vídeos que circularam em redes sociais mostram o momento em que umas das vítimas foi socorrida. Os dois baleados foram encaminhados para uma unidade hospitalar e não há informações do estado de saúde deles.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Preso casal que esfaqueou motorista de app durante assalto em Manaus

Motorista de app tem carro 'crivado de balas' na Zona Leste de Manaus