Transmissão flagra momento que homem é executado durante culto; veja

São Leopoldo (RS) - Um culto religioso, que é lugar de adoração e louvor, foi cenário de uma tragédia. Fiéis de uma igreja evangélica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foram surpreendidos por um tiroteio durante o culto religioso na noite do último domingo (12). O evento, lotado, era transmitido ao vivo pelas redes sociais e um homem foi executado.

Com os tiros, teve correria e pânico entre os frequentadores. Um dos principais ladrões de caminhões da região, Maicon Oliveira dos Santos, de 31 anos, estava no culto. Em liberdade há pouco mais de um mês, o criminoso foi beneficiado pelo regime semiaberto e colocaria tornozeleira eletrônica.

Pelo menos quatro homens em uma moto e um carro chegaram atirando contra o ladrão de caminhões, que foi socorrido pelo irmão, mas não resistiu aos ferimentos.



A polícia investiga o caso e o delegado responsável não tem dúvidas que o crime se trata de uma execução. Nada foi levado da vítima. Testemunhas afirmaram que os atiradores, ao chegarem, não disseram nada e foram em direção a Maicon.

Veja o momento do tiroteio:





