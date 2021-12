Mais um corpo é achado em área de mata do Lago Azul, em Manaus

A identidade e o sexo dos corpos ainda não foram revelados e estavam enterrados de cabeça para baixo | Foto: César Gomes

Manaus (AM) - Mais um corpo foi encontrado na área de mata fechada, próxima a avenida das Flores, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta–feira (15).

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), já haviam sido acionados e localizaram a primeira cova com apenas um pé exposto.

As identidades das vítimas ainda não foram reveladas, mas tratam -se de um corpo do sexo masculino e outro feminino e estavam enterrados de cabeça para baixo. O primeiro corpo foi a achado por uma equipe de topógrafos que trabalhavam no ramal do Acará.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para ajudar nos trabalhos.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) também estiveram no local para periciar os corpos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso, para saber a motivação do crime.

