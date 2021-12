Morador de rua é assassinado a facadas no Centro de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um morador de rua, ainda não identificado, foi assassinado a facadas no final da noite de quarta-feira (15). O caso aconteceu no Terminal Central, no bairro Centro, na Zona Sul da capital.

Testemunhas afirmaram aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima teria sido perseguida por um criminoso e acabou atingida com facadas no peito e no tórax.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O local foi isolado por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação das demais equipes competentes.

O corpo do homem foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame necroscópico e aguarda por reconhecimento dos familiares.

As circunstâncias e autoria do caso serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

