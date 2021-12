Quarteto é preso enquanto se preparava para atacar rivais em Manaus

Material encontrado com os criminosos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quatro homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 5h, na rua Jerusalém, da invasão Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Com eles, foram apreendidas cinco armas, munições e drogas.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação começou após uma denuncia anônima relatar que na invasão estava ocorrendo uma reunião de criminosos que iriam realizar um ataque à facções rivais.

Os policiais chegaram ao local e os suspeitos ainda tentaram se esconder em uma residência, mas foram localizados. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma submetralhadora, uma arma caseira calibre e duas espingardas calibre 20, além de um carregador e munições.

"As informações apontavam que eles estavam prestes a atacar rivais e tomar pontos de venda de drogas. Conseguimos frustrar esse ataque e ainda retirar essas armas com alto poder destrutivo de circulação. A população pode continuar denunciando por meio do número: (92) 99428-4400, que seguiremos combatendo a criminalidade", destacou o major Vitor Melo.

Também foram apreendidas drogas, dentre cocaína, maconha e oxi. Os suspeitos foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os criminosos tem entre 33 e 39 anos

