Homem é morto em tribunal do crime e jogado em buraco no Jardim Mauá

O corpo estava dentro de um buraco | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16), em uma área de mata nas proximidades da rua Sete, na comunidade Parque Jardim Mauá, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a equipe da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo está em um buraco e foi encontrado após denuncia anônima de moradores da área.

A população informou que, desde a última terça-feira (14), o corpo já havia sido visto pela área, mas havia sido removido por criminosos da localidade.

Há a suspeita que a vítima tenha sido torturada em uma espécie de "tribunal do crime", onde suspeitos decidem quem deve ser morto. Na área, a população prefere não informar mais detalhes das circunstâncias do caso por medo de represálias.

Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate do corpo devido a dificuldade de acesso. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outros corpos em buracos

Dois corpos foram encontrados, na manhã de quarta-feira (15), em uma cova rasa, localizada em uma área de mata nas proximidades da avenida das Flores, no bairro Lago Azul, na Zona Norte.

As identidades das vítimas ainda não foram reveladas, mas tratam-se de uma mulher e um homem. Eles foram enterrados de cabeça para baixo. O primeiro corpo foi a achado por uma equipe de topógrafos que trabalhavam no ramal do Acará.

Veja a live feita no local da ocorrência

Corpo de homem é encontrado em buraco no Parque Jardim Mauá | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Morador de rua é assassinado a facadas no Centro de Manaus

Mais um corpo é achado em área de mata do Lago Azul, em Manaus