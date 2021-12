PMAM prende 11 pessoas em Manaus nas últimas 24 horas

A maioria das ocorrências foi registrada na zona Leste de Manaus | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 11 pessoas e apreendeu um adolescente durante os patrulhamentos realizados nas últimas 24 horas.

A maioria das ocorrências foi registrada na zona Leste de Manaus.

Entre a manhã de quarta-feira (15) e as primeiras horas de hoje (16), as guarnições da PM tiraram de circulação 71 porções de entorpecentes e mais de R$ 150 em espécie.

Além do material ilícito, foram recuperados oito veículos com restrição de roubo ou furto.



Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatro homens, com idades entre 26 e 31 anos, na noite dessa quarta-feira (15).

A ação policial ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Com os suspeitos foram apreendidos um carro modelo VW Gol, placa QZT2158; uma arma falsa, tipo pistola e uma arma branca.

O quarteto foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Um homem de 29 anos foi preso por policiais militares da 11ª Cicom, no bairro Coroado, zona leste da cidade, pelo crime de tráfico de drogas.

A guarnição encontrou com o suspeito uma porção pequena de maconha; 29 pedras de oxi e oito porções de cocaína.

A ocorrência foi registrada durante a tarde de quarta-feira (15/12), o suspeito foi encaminhado ao 14° DIP e autuado em flagrante pelo crime.

