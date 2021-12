Dupla que esquartejou e estuprou antes de mortes em Manaus é presa

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Erick Júnior Rêgo Pinto, 18, conhecido como “Erickzinho” e “Chuck”; e Luiz Henrique Ferreira da Silva, 23, chamado de “LH”, foram presos por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva pela prática de homicídios praticados contra Policarpio dos Santos Guedes, que tinha 26 anos, e uma jovem de 21 anos. A ação policial foi divulgada pela polícia nesta quinta-feira (16). Uma das vítimas foi esquartejada e a outra torturada e estuprada.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da DEHS, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste, o delegado Ricardo Cunha, titular da Especializada, informou que os crimes ocorreram no dia 16 de novembro e 8 de dezembro deste ano, respectivamente, na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, naquela mesma zona da capital. As prisões aconteceram na quarta-feira (15).

No dia 16 de novembro, a dupla cometeu o homicídio contra Policarpio, que teve partes do corpo esquartejadas e espalhadas em sacos de fibra. “A motivação do crime seria, supostamente, o estupro que Policarpio cometeu contra uma criança de 7 anos. Por essa razão, o ‘Chuck’ juntamente com outros indivíduos, executaram a vítima”, disse o delegado.

A delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, contou que, no dia 8 de dezembro, os mesmos indivíduos mataram uma jovem de 21 anos. Na ocasião, a vítima foi torturada e violentada sexualmente pela dupla.

“Os indivíduos alegam que a jovem estava naquela comunidade servindo como informante para uma organização criminosa rival daquela que eles integram. Eles capturaram a vítima, a colocaram em cárcere privado por três dias, e no local, a jovem foi torturada e violentada sexualmente”, explicou ela.

Deborah disse ainda que, após uns dias em cárcere, a vítima conseguiu sair do local; no entanto, os infratores foram atrás dela e a executaram com aproximadamente sete disparos de arma de fogo.

Ordens judiciais

Os mandados de prisão preventiva em nome deles foram decretados na quarta-feira (15/12), pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, da Central de Plantão Criminal.

A decisão judicial foi cumprida ontem, no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ocasião em que os indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de roubo, por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Procedimentos

Erick e Luiz Henrique responderão pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, tortura e estupro. Ambos serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Homem é morto em tribunal do crime e jogado em buraco no Jardim Mauá

Morador de rua é assassinado a facadas no Centro de Manaus