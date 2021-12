Jovem aprendiz indígena é morto durante assalto a ônibus em Manaus

Vítima levou um tiro na cabeça | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O jovem aprendiz da etnia Sateré-Mawé Melquisedeque Santos do Vale, de 18 anos, foi mais uma vítima da insegurança na capital amazonense. Ele foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto a um ônibus coletivo da linha 444. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (16), quando o jovem retornava para casa após sair de mais um dia cansativo de trabalho.

Conforme o motorista do ônibus coletivo, um homem de 48 anos, três homens armados anunciaram um assalto na avenida Torquato Tapajós, no momento em que ele seguia sentido Centro. Os suspeitos ordenaram que ele desviasse o ônibus para a avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

"Um pulou a catraca do meu lado e anunciou o crime, foi um verdadeiro terror. Ele ameaçava a todos e de repente ouvi um tiro lá para trás. Entramos na rua que dá acesso ao aeroporto e eles desceram em uma área de mata. Antes de sair, a arma de um deles falhou quando ele tentou atirar contra a minha cabeça. Nessa hora eu pensei em jogar o ônibus dentro do mato com todos dentro. Logo depois, a cobradora avisou que tinha alguém baleado", contou o motorista.

Testemunhas informaram que o jovem não teria reagido ao assalto, mesmo assim acabou sendo baleado na cabeça durante a fuga dos bandidos. O aparelho celular da vítima também não foi levado pelos bandidos.

O motorista dirigiu o ônibus até a porta do Aeroporto Internacional de Manaus, onde acionou as autoridades policiais. A vítima estava com o crachá de uma loja de departamentos.

"Passa um filme na nossa cabeça nesses momentos de terror. Tenho 21 anos de profissão e já passei por seis assaltos. Eu estou bem e vou me recuperar, mas o jovem não teve a mesma sorte infelizmente. Esses assaltantes já estão acostumados e sempre agem do mesmo jeito", afirmou o motorista.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados e estão atuando na ocorrência. O local está isolado aguardando a atuação dos demais órgãos competentes.

A prima do jovem, Rogelma Souza, de 23 anos, contou que Melquisedeque começou a trabalhar neste mês e atuava como jovem aprendiz.

"Ele morava no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus e estava indo para casa. A mãe dele está passando mal e já sabe da notícia", contou a prima.

O corpo dele deve passar por perícia e será encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde irá passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Veja a live sobre a ocorrência