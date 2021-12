Homem é executado por "pistoleiros" em beco ao sair de casa em Manaus

Daniel foi levado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA), mas não resistiu | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem identificado como Daniel Araújo Tavares, de 35 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (16), após ser surpreendido por criminosos no beco Fragata, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Ele morreu em uma unidade hospitalar da capital.

Segundo testemunhas, a vítima estava saindo de casa quando criminosos chegaram em uma motocicleta e o abordaram. Foram ouvidos vários tiros na localidade e, logo em seguida, a população ajudou a socorrer Daniel.

Ele deu entrada no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Coroado, na Zona Leste, onde não resistiu aos ferimentos.

A motivação do crime é investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que não descarta a hipótese de execução. Há informações que familiares foram assassinados também neste ano.

O corpo de Daniel foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

Leia mais:

Jovem aprendiz indígena é morto durante assalto a ônibus em Manaus

Dupla que esquartejou e estuprou antes de mortes em Manaus é presa