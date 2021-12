Idoso é preso por oferecer dinheiro e aliciar crianças no Centro

O caso foi apresentado na Depca | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um idoso de 67 anos foi preso na tarde de quinta-feira (16), na rua Pedro Botelho, no Centro de Manaus, após ter sido flagrado com duas crianças de 9 e 11 anos escondidas embaixo da cama dele. A ação foi deflagrada por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Conforme a equipe policial, durante patrulhamento, a população indicou que o idoso teria levado duas crianças para dentro da casa dele e que elas não pareciam ser familiares dele. Em diligências no local, o suspeito afirmou aos policiais que não estava com nenhuma criança.

No entanto, após buscas, as crianças foram encontradas debaixo da cama do idoso e informaram aos policiais que o suspeito havia oferecido dinheiro e aliciado elas. O idoso recebeu voz de prisão.

O caso foi apresentado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele permanecerá à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Na delegacia, a polícia descobriu que o homem já tinha uma passagem criminal pelo crime de estupro.

