Comunidade artesã Sateré Mawé lamenta morte de jovem em Manaus

Manaus (AM)- Um crime brutal tirou um filho dos braços da mãe na noite desta quinta-feira (16) em Manaus. Melquisedeque Sateré Mawé foi vítima de um assalto em um ônibus coletivo da linha 444. Os criminosos atiraram na cabeça do menor aprendiz e fugiram.

A Asmim Sateré Mawé, comunidade artesão emitiu nota de pesar nas redes sociais sobre o ocorrido. Melquisedeque era artesão e filho de Zorma Sateré Mawé, Tuxaua da aldeia Waranã artesã e associada.

A nota aponta ainda que o jovem estava feliz com a nova oportunidade de emprego e que tinha muitos sonhos a realizar.

Ele ainda fabricou máscaras de proteção durante a pandemia da Covid-19.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do artesão Melquisedeque Sateré Mawé. O Melqui era filho da dona Zorma Sateré Mawé, Tuxaua da aldeia Waranã artesã e associada na AMISM.

Trabalhou na confecção de máscaras durante toda a pandemia e estava fazendo artesanato antes de começar o emprego da Bemol. Tudo o que ele queria era começar a trabalhar, a poucas semanas tinha iniciado como jovem aprendiz ficou muito feliz ao ganhar o crachá, iria começar o curso no SENAC na segunda-feira (20).

Mas foi assassinado durante um assalto de ônibus em Manaus, enquanto voltava do trabalho, sem reagir foi morto por pura maldade. Havia acabado de ganhar o kit de Natal que estava trazendo feliz pra sua mãe.

A sua mãe, dona Zorma está na Sede da Associação, na rua são marçal número 822 compensa 2, onde o corpo será velado e depois levado para aldeia. Terá uma manifestação ainda pedindo justiça por Melque para que os assassinos sejam presos em Manaus."

O crime

De acordo com informações do motorista do ônibus coletivo, três homens armados anunciaram um assalto na avenida Torquato Tapajós, no momento em que o veículo seguia para o centro de cidade. Os suspeitos ordenaram que ele desviasse o ônibus para a avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Testemunhas informaram que o jovem não teria reagido ao assalto, mesmo assim acabou sendo baleado na cabeça durante a fuga dos bandidos . O aparelho celular da vítima não foi levado pelos bandidos.

O motorista dirigiu o ônibus até a porta do Aeroporto Internacional de Manaus, onde acionou as autoridades policiais. A vítima portava o crachá da loja de departamentos Bemol.





