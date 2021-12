"Queria meu filho vivo", diz mãe de jovem morto em assalto em Manaus

O jovem sonhavam em voltar pro interior formado | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Comoção e revolta. Esses são sentimentos que definem o velório do jovem aprendiz da etnia Sateré-Mawé Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, que acontece na manhã desta sexta-feira (17), em uma igreja localizada na rua Glauber Rocha, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

A vítima foi morta com um tiro na cabeça durante um assalto ao ônibus coletivo da linha 444. Familiares e amigos seguram cartazes com pedidos de Justiça ainda sem acreditar na perda repentina do rapaz.

Muito abalada, a mãe da vítima, identificada como Francilene, falou sobre o aperto no coração com a morte trágica do filho. A notícia pegou todos os familiares de surpresa e a forma violenta como ele foi morto causou revolta.

"Meu coração está apertado porque eu queria ver meu filho vivo e abraçá-lo. Não queria buscar ele dentro de um caixão, pois nenhuma mãe suporta isso. Se ele estivesse na rua, em festa, mas não, ele voltava do trabalho alegre trazendo uma cesta natalina para a avó. Ver a situação do meu filho jogado, nem um animal merece isso. Peço que a justiça encontre essa pessoa que atirou covardemente no meu filho, porque se fosse um tiro no peito eu diria que ele reagiu, mas meu filho não reagiu. O tiro esbagaçou a cabeça do meu filho, que as autoridades não deixem mais jovens serem vítimas da criminalidade", pediu a mãe.

A mãe disse que Melquisedeque tinha o sonho de trabalhar e se formar para voltar ao município de Manaquiri, onde nasceu. Ele iria viajar à cidade para passar as festas de final de ano com a família, mas não deu tempo, pois teve a vida ceifada pela criminalidade que assola a capital amazonense.

O corpo do jovem será levado para a cidade e será enterrado na aldeia de origem dele.

