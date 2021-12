Polícia caça envolvidos na morte de jovem aprendiz em Manaus

Secretário de Segurança General Carlos Alberto Mansur diz que Policia dará resposta à sociedade sobre o crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Após grande repercussão e revolta da população com a morte de um jovem aprendiz, de origem indígena, dentro de um ônibus da linha 444, na noite de quinta-feira (16), em Manaus, o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, determinou, nesta sexta-feira (17/12), uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar para identificar e prender os envolvidos na morte do rapaz, de 18 anos, no bairro Tarumã, zona oeste da capital.



Por determinação da SSP-AM, as forças de segurança estão de maneira integrada para localizar os suspeitos envolvidos neste crime.

"É um crime de clamor social, e estamos aqui para dar uma resposta com ações da nossa polícia, tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil. Desde o momento do crime, a Polícia Militar vem tomando todas as medidas de policiamento ostensivo e a Polícia Civil está fazendo as investigações", disse o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

Além das duas forças, agentes do Grupo de Resposta Tática (GRT), da SSP-AM, também estão empenhados na operação para localizar os autores. Conforme o comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Vinícius Almeida, a ação também é uma determinação do governador Wilson Lima. A PMAM deve atuar na área que ocorreu a morte do jovem.

"A Polícia Militar vai ocupar aquela área de maneira permanente e efetiva. Sabemos a dificuldade que há na região da Torquato Tapajós. Iremos tomar conta da área que corresponde a 70% dos roubos a ônibus em Manaus. Teremos uma estratégia para que esse tipo de crime não ocorra naquela região", ressaltou o comandante.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Emília Ferraz, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) já iniciou as investigações para elucidar o caso. Testemunhas já foram ouvidas e as investigações estão avançadas.

"As forças de segurança não deixarão esse crime impune. As polícias têm se esforçado ao máximo, mas diante de um fato que causa tanta comoção, esse esforço tem que ser majorado. As investigações estão muito adiantadas", enfatizou a delegada-geral.

Denúncia

A SSP-AM também conta com apoio da população por meio do disque-denúncia 181, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

"A Secretaria de Inteligência atua com informações do 181, que está sendo muito importante e já está em campo. As operações já foram organizadas na zona oeste, onde ocorreu o crime. Vamos manter as operações que já estão acontecendo, tanto na zona leste, zona norte e outras partes da cidade. É um crime que não vai ficar impune, estamos utilizando força máxima da Segurança Pública para que, rapidamente, seja elucidado o caso", completou o secretário da SSP-AM.