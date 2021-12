Grupo é capturado após cometer arrastões em Manaus

Durante a ação dos policiais, foram recuperados seis aparelhos telefônicos | Foto:





Manaus (AM) - Um grupo criminoso composto por cinco pessoas sendo três homens e dois adolescentes foi capturado na tarde desta sexta-feira (17), por volta das 15h, após cometer vários arrastões na capital. As prisões ocorreram nas proximidades de uma área de mata no conjunto Parque Manauense, no conjunto Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com o sargento D. Nunes da 22° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por uma das vítimas com a informação que o grupo estava em um veículo modelo Fiat Uno Vivace, de cor vermelha, cometendo crimes no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

O veículo utilizado pelos criminosos foi apreendido | Foto:





" Recebemos a informação e fizemos um cerco no bairro Vieiralves. A vítima estava rastreando a localização do aparelho celular e após passar a informação das características do veículo nós os encontramos " relatou o sargento.,





A autoridade policial informou que a vítima reconheceu os cinco suspeitos. Há registros de que ele já haviam cometidos crimes no bairro Centro, na Zona Sul, São Jorge e já estavam prestes a iniciar roubos no Vieiralves.

Na ação criminosa foram recuperados seis aparelhos celulares e o veículo utilizado por eles foi apreendido. O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os homens devem ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem, já os adolescentes serão apresentados na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Veja o vídeo no momento da ação policial:

