Vereador Dione Carvalho sofre tentativa de homicídio em Manaus

Manaus (AM) - O vereador Dione Carvalho (Patriotas) foi vítima de uma tentativa de homicídio, na noite da sexta-feira (17), na comunidade "Rosa Almeida", no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

O parlamentar estava no local fiscalizando uma obra de infraestrutura realizada pela Prefeitura de Manaus, quando criminosos desceram de um micro-ônibus efetuando diversas vezes na direção do carro do político. Um dos disparos atingiu o filho do vereador.

O rapaz foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento Chapot Prevóst, na Colônia Antônio Aleixo, mas precisou ser transferido para o Hospital João Lúcio, onde passou por cirurgia para retirada da bala.

