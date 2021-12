Quadrilha é presa com 1.050 seringas de haxixe líquido em Manaus

Material apreendido com os criminosos | Foto: Divulgação/Rocam

Manaus (AM) - Seis homens foram presos, na noite de sexta-feira (17), com drogas, incluindo 1.050 seringas de haxixe em líquido, na rua Elisa Lispector, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, calibre 38, com numeração suprimida, com três munições não deflagradas, quatro porções grandes de maconha, 30 porções de oxi, 172 pinos de cocaína, uma porção média de cocaína, 1.050 seringas de haxixe líquido, duas porções médias de oxi; duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e um veículo modelo gol, cor: vermelho.

Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), em patrulhamento pelo bairro, foram informados por moradores que criminosos armados estariam roubando nas proximidades usando um veículo Gol vermelho, de placa QZB-7B25.

A Rocam na averiguação avistou o veículo denunciado em deslocamento na rua Elisa, onde foi feita a abordagem e revista.

No veículo foi encontrado uma arma de fogo, um dos ocupantes relatou ter outra arma de fogo em sua residência. Ao chegar no endereço apontado, foi encontrada outra arma juntamente com uma caixa de papelão com vários tipos de entorpecentes.

O grupo foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos de polícia judiciária.

Na delegacia foi constatado que três dos envolvidos já têm passagem pela polícia.

