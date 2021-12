Em Manaus, assaltante morre eletrocutado e fica pendurado em parede

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem que invadiu uma loja de frios morreu eletrocutado após tocar em fios de energia do estabelecimento neste sábado (18), na Avenida Manicoré, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações dos policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem invadiu o local pelo telhado. Com uma caixa de ferramentas com talhadeira e chaves, ele quebrou a parede dentro do depósito.

No entanto, acabou tocando em fios de energia quando abriu o buraco e morreu eletrocutado.

Ao chegarem pela manhã, os funcionários da loja de frios encontraram o homem morto, pendurado na parede.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, que aguarda para ser reconhecido.

